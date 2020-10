Europa League, il sorteggio di Milan, Napoli e Roma

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Girone facile, in Europa League, per la Roma di Paulo Fonseca. Un po’ più complicato per il Milan di Stefano Pioli e per il Napoli di Gennaro Gattuso. In questo video, il commento di Fabio Licari (‘La Gazzetta dello Sport‘), in studio con Fabio Russo. Ecco cosa pensa del sorteggio di Europa League per le tre squadre italiane impegnate.