De Zerbi, una dedica speciale per gli ottavi di Europa League | VIDEO

Roberto De Zerbi, manager del Brighton, ha centrato la qualificazione agli ottavi di Europa League con l'1-0 rifilato in casa al Marsiglia

Un gol di João Pedro all'88' di Brighton-Marsiglia di giovedì ha consentito ai 'Seagulls' di Roberto De Zerbi di scavalcare la squadra di Gennaro Gattuso in vetta al Gruppo B di Europa League e di conquistare, così, l'accesso diretto agli ottavi di finale della competizione senza passare per i playoff. Ecco, nella conferenza stampa di fine partita, la dedica speciale dell'allenatore italiano per l'obiettivo raggiunto