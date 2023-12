Euro2024, Buffon: “Vogliamo affrontare il girone da protagonisti” | VIDEO

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato del sorteggio del girone di Euro2024 per gli Azzurri. Il video

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale Italiana, è intervenuto ieri sera, a Milano, al Gran Galà del Calcio AIC 2023. Per l'occasione, Buffon ha anche parlato del sorteggio del girone degli Azzurri per Euro2024, che vedrà la squadra di Luciano Spalletti giocare contro Albania, Spagna e Croazia. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Buffon in tal senso in questo video