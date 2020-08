ESCLUSIVA PM – L’arrivo di Ibrahimovic e l’accoglienza dei tifosi | Video

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic in Italia, all’aeroporto di Milano-Linate. Lo svedese doveva atterrare alle ore 23, ma l’aereo ha riportato un leggero ritardo: atterraggio avvenuto alle ore 23:30. Il nostro inviato a Linate ci ha mostrato il video (in alto) dell’accoglienza dei tifosi a Ibra, tornato a Milano!

Nel frattempo Ibra ha parlato in diretta sul sito ufficiale del Milan: “Sono molto felice, finalmente tutto apposto. Potevo tornare, dove mi sento a casa. Adesso bisogna lavorare e continuare. Riscaldamento finito? Adesso iniziamo a lavorare e portare più risultati. Bisogna continuare, poi come ho detto sempre, non sono una mascotte ma per portare risultati, aiutare squadra e riportare il Milan dove deve essere“.

“Abbiamo fatto bene gli ultimi 6 mesi, ma non abbiamo vinto niente. Bisogna lavorare duro e fare sacrifici per arrivare agli obiettivi. Sono in forma. Grande saluto ai tifosi, spero che possiate tornare presto allo stadio per aiutarci perché abbiamo bisogno di voi, facciamo saltare San Siro insieme, forza Milan sempre!”.

