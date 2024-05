“Napoli prima”, il documentario sullo Scudetto 2023 in esclusiva | VIDEO

Ecco 'Napoli prima', la vigilia della notte Scudetto 2023 in città tra i tifosi partenopei. Documentario in esclusiva in questo video

Dopo un'attesa durata 33 anni, il 4 maggio 2023 il Napoli conquista il titolo di campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Ma come si vive la notte prima di un momento così importante? A un anno esatto di distanza, Paolo Geremei racconta le voci, le paure e le speranze dei napoletani (e non solo) nel documentario "Napoli prima": venti minuti di anime e passioni attraverso i quartieri della città e le classi sociali, dai salotti del Vomero ai cortili di Spaccanapoli. Guarda il documentario in esclusiva per la Gazzetta dello Sport (fino al 6 maggio). Paolo Geremei, che con "Napoli Prima" ha vinto la quindicesima edizione della rassegna “I corti sul lettino”, è anche il regista di "Adesso vinco io” (RaiCinema), biopic sull’allenatore campione del mondo Marcello Lippi. Dal 5 maggio sarà di nuovo al lavoro (insieme al regista Giacomo Del Buono) per le riprese di "Quando passa l'uragano" (Sky), documentario su Luciano Gaucci.