Empoli-Juventus 0-2, in gol Danilo e Chiesa: il meglio del match | VIDEO

La Juventus si impone in trasferta, 0-2, sul campo dell'Empoli con un gol per tempo. In rete Danilo e Federico Chiesa. Il video con le foto

La Juventus di Massimiliano Allegri si riprende dopo il pareggio interno contro il Bologna e si impone in trasferta, 0-2, sul campo dell'Empoli con un gol per tempo. In rete il capitano, Danilo e poi, nel finale, Federico Chiesa in contropiede. Nel mezzo, un calcio di rigore sbagliato da Dušan Vlahović e una rete annullata a Paul Pogba, per fuorigioco dello stesso attaccante serbo. Il video di 'GazzettaTV' con le foto della partita