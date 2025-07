Emerson Royal chiama Ancelotti: il messaggio al CT del Brasile | VIDEO

Emerson Royal, appena trasferitosi dal Milan al Flamengo, ha rivolto un messaggio a Carlo Ancelotti, CT del Brasile, in conferenza stampa

Dopo la terribile esperienza con la maglia del Milan, Emerson Royal è stato presentato alla stampa brasiliana come nuovo acquisto del Flamengo. Il terzino ex Tottenham non ha nascosto la sua ambizione di tornare a vestire la maglia della Nazionale verdeoro, lanciando un chiaro messaggio al Commissario Tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti. Guarda il video