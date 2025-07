“El Mudo” Vázquez presenta la nuova maglia della Cremonese | VIDEO

Il fantasista argentino Franco Vázquez, detto 'El Mudo', presenta ufficialmente la nuova prima maglia della Cremonese 2025-2026. Il video

La Cremonese si prepara al ritorno in Serie A, presentando la nuova maglia per la stagione 2025-2026, realizzata per il settimo anno consecutivo dallo sponsor tecnico Acerbis. Protagonista dell'annuncio fatto sul palco dell'Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona non poteva che essere Franco Vázquez: 'El Mudo' testimonial d'eccezione. Guarda il video!