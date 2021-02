Inter prima, Milan secondo. E tra 6 giorni sarà derby!

Stefano Barigelli, direttore de ‘La Gazzetta dello Sport‘, ha commentato il sorpasso in classifica dell’Inter ai danni del Milan dopo i risultati della 22^ giornata di Serie A. E domenica prossima, alle ore 15:00 a ‘San Siro‘, andrà in scena un derby di Milano che potrà dire tanto in chiave Scudetto. Ecco il video con le dichiarazioni di Barigelli.