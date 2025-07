Ecco la nuova prima maglia del Torino per la stagione 2025-2026 | VIDEO

Presentata ufficialmente qualche giorno fa la nuova prima maglia del Torino per la stagione 2025-2026, confezionata da Joma. Il video

Il Torino e Joma svelano la nuova prima maglia per la stagione 2025-2026, la divisa che accompagnerà i granata nelle gare casalinghe. Un capo iconico che celebra l’identità e la tradizione del Club attraverso il suo simbolo più potente: colore. Il taglio richiama lo stile raffinato di una polo, con colletto classico e scollo a “V”, impreziosito da dettagli neri su maniche e colletto. La particolare trama a onde del tessuto esalta ulteriormente la profondità cromatica della maglia, donando dinamismo e carattere alla divisa. Il kit è composto al 100% da materiale riciclato, ottenuto da bottiglie in PET, a conferma dell’impegno del club e di Joma verso la sostenibilità ambientale. Questo processo consente di ridurre del 75% le emissioni di CO₂ e di evitare l’utilizzo di nuove risorse derivate dal petrolio. All'interno del colletto campeggia il claim “Sei tutto per me”, claim della stagione 2025/26. Nella parte posteriore, invece, è presente la scritta “TORINO FC 1906”. I numeri dei calciatori vedranno una trama che richiama la trama della divisa grazie alla tecnica Matt Gloss.