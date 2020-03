VIDEO MILAN – Sembra davvero tutto fatto per il passaggio di Ralf Rangnick al Milan. Con l’addio di Paolo Maldini e Zvonirmi Boban non sarà confermato Stefano Pioli e il tedesco assumerà il ruolo di manager rossonero. Rangnick è cresciuto studiando il Milan di Arrigo Sacchi, prendendolo come modello, ma è anche stato in vacanza col Foggia di Zdenek Zeman. Per saperne di più guarda il video.

