Dzeko: “Inter? Uno Scudetto senza di me. Ma se fossi rimasto …” | VIDEO

Edin Dzeko, nuovo attaccante della Fiorentina, torna in Serie A a due stagioni di distanza dal suo addio burrascoso all'Inter. Il video

Edin Dzeko, ex bomber di Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter e Fenerbahçe, è ora pronto a rimettersi in gioco in Serie A con la Fiorentina: si è raccontato a 'Sportweek' e al canale YouTube de "La Gazzetta dello Sport'. L'attaccante bosniaco ha ricordato il suo addio ai nerazzurri nel 2023 e ciò che ha provato nei mesi seguenti: guarda il video