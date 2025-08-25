Donnarumma saluta il pubblico del PSG: ovazione dei tifosi | VIDEO

Al termine della partita vinta 1-0 contro l'Angers, Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha salutato con commozione i tifosi: andrà via

Applausi, commozione e lacrime: è stato emozionante l'ultimo abbraccio tra Gianluigi Donnarumma e i tifosi del Paris Saint-Germain. Il portiere azzurro, fuori dal progetto tecnico del PSG, si è preso la scena al "Parco dei Principi", al termine della partita vinta venerdì per 1-0 contro l'Angers, dove la curva ha intonato a più riprese il suo nome. L'italiano andrà via in questa finestra di calciomercato