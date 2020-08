Donnarumma ringrazia i tifosi: “Un abbraccio a tutti e forza Milan” | Video

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il video della parata di Gianluigi Donnarumma più bella della stagione di Serie A 2019/2020. Ecco il video più votato dai tifosi. Parata pazzesca (video in alto) quella del 99 rossonero, in Udinese-Milan su tiro ravvicinato e potente di Kevin Lasagna. Gigio Donnarumma d’istinto la devia in angolo: intervento tutt’altro che scontato, da grande e fenomenale portiere quale lui è.

Donnarumma ha voluto ringraziare i tifosi per averlo votato: “Ciao ragazzi, grazie per aver votato questa parata come la più bella della stagione. Vi mando un abbraccio grande, a presto e forza Milan”.

