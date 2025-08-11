PIANETAMILAN i nostri video Diogo Jota, minuto di silenzio interrotto: l’indignazione di Salah | VIDEO
ESTERO
Diogo Jota, minuto di silenzio interrotto: l’indignazione di Salah | VIDEO
Alcuni tifosi hanno interrotto il minuto di silenzio in ricordo di Diogo Jota prima di Crystal Palace-Liverpool: Mohamed Salah indignato
Alcuni tifosi hanno interrotto il minuto di silenzio in ricordo di Diogo Jota prima di Crystal Palace-Liverpool, finale del Community Shield poi vinto dalle 'Eagles' ai calci di rigore: Mohamed Salah indignato per l'accaduto. Guarda il video