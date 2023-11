Dimarco in gol da centrocampo: con l’Inter già l’aveva fatto … | VIDEO

Federico Dimarco è andato in gol da centrocampo in Inter-Frosinone. Il terzino nerazzurro l'aveva già fatto in amichevole estiva. Il video

Il gol segnato da centrocampo in Inter-Frosinone 2-0 ha fatto il giro del mondo, ma per Federico Dimarco non è una novità assoluta. Lo dimostra questo gol segnato dal terzino nerazzurro prima dell'inizio della stagione in amichevole contro la Pro Patria. Rivedi anche questa prodezza di Dimarco in questo video