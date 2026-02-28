Federico Dimarco, Davide Frattesi (Inter) e Rafael Leao (Milan) in passerella alla Milano Fashion Week: il derby di Milano è già iniziato

I calciatori dell’Inter Federico Dimarco e Davide Frattesi e quello del Milan, Rafael Leao, uniti dallo sponsor personale Adidas, hanno sfilato gli uni dopo l’altro sulla passerella dell’evento “Unexpected” organizzato dal brand tedesco alla Milano Fashion Week presso l’Università Bocconi. Oltre a loro hanno partecipato Giacomo Raspadori, Dorothea Wierer, Carsen Edwards, Giorgio Malan, Camilla Massa, Ambra Sabatini e Gabriele Anakin. Atleti e modelli hanno percorso la passerella insieme indossando quaranta outfit che combinano diverse linee adidas (Originals, Sportswear & Training, Football, Running & Outdoor).