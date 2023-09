Napoli, quanto manca Kim? Il confronto con la scorsa stagione | VIDEO

Il Napoli ha ceduto in estate il difensore sudcoreano Kim Min-Jae al Bayern Monaco. E la retroguardia azzurra finora ne sta risentendo ...

Juan Jesus e Amir Rrahmani non bastano. La difesa del Napoli, in questo momento, sta pagando molto l'assenza del centrale sudcoreano Kim Min-Jae, ceduto nell'ultima sessione estiva di calciomercato ai tedeschi del Bayern Monaco. Ecco il confronto tra l'inizio della stagione precedente e quella corrente in questo video della redazione di 'GazzettaTV'