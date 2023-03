Martínez: “Retegui nell’Italia? Era un po’ combattuto, ma …” | VIDEO

Diego Martínez, allenatore di Mateo Retegui nel Club Atlético Tigre, ha parlato della convocazione del centravanti nella Nazionale Italiana

Diego Martínez, allenatore di Mateo Retegui nel Club Atlético Tigre, società della SuperLiga argentina, ha parlato alla stampa in conferenza del momento in cui il suo centravanti, classe 1999, gli ha detto della convocazione arrivatagli dalla Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Roberto Mancini. Ecco, dunque, in questo video le dichiarazioni di Martínez su Retegui