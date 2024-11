Diamanti meglio di Ronaldinho: segna questo gol incredibile | VIDEO

Alino Diamanti di classe in carriera ne ha avuta davvero tanta. Ma può essere che ne avesse più dell'ex Milan Ronaldinho? Guardate qui ...

41 anni e non sentirli. Alessandro 'Alino' Diamanti, ex calciatore in Serie A e all'estero, oggi allenatore dell'under 21 del Melbourne City, dimostra di non aver smarrito la qualità del suo sinistro e regala una perla da posizione impossibile. Guarda il video del suo gol da dietro la porta. Meglio anche dell'ex Milan Ronaldinho!