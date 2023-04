Di Biagio: “DNA europeo del Milan? Da avversario non lo avverti, ma …” | VIDEO

Luigi Di Biagio, ex centrocampista di Roma, Inter e Nazionale Italiana, ha parlato del Milan in Champions League a 'La Gazzetta dello Sport'

Luigi Di Biagio, ex centrocampista in Serie A (tra le altre) di Roma e Inter, nonché della Nazionale Italiana, è intervenuto ieri in diretta su 'Twitch' con 'La Gazzetta dello Sport'. Di Biagio, per l'occasione, ha toccato vari argomenti. Tra questi, si è soffermato a parlare del Milan e del DNA europeo che i rossoneri, da sempre, vantano di avere. In particolare, quando gioca in Champions League il Diavolo sembra trasformarsi. Ecco, dunque, l'opinione di Di Biagio a tal proposito