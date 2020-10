VIDEO MILAN NEWS – È finita poco fa Inter-Milan, quarta giornata del campionato di Serie A. Una vittoria spettacolare per i rossoneri, che battono 2-1 l’Inter grazie a una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Inutile il gol di Romelu Lukaku. Sui social tifosi scatenati, il Milan è primo in classifica e finalmente torna a vincere il Derby. Ecco come i tifosi sui social hanno reagito al Derby.

