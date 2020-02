DERBY: probabile formazione Inter-Milan, Pioli dubbio difesa / Video News

VIDEO MILAN – Mancano poco più di 48 ore e poi sarà Derby. Grande tensione, l’adrenalina sale. Stefano Pioli prepara al meglio il match e riflette sull’undici da schierare in campo. I veri ballottaggi sono in difesa: a destra in vantaggio Andrea Conti su Davide Calabria, con Alexis Saelemaekers carta a sorpresa; al centro Mateo Musacchio in ballo con Simon Kjaer. Le ultime sulla probabile formazione nella video news.

