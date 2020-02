VIDEO MILAN – Una partita diversa da tutte le altre, che va preparata in modo diverso rispetto a tutte le altre. Il Derby è sempre speciale e in vista di Inter-Milan di domenica sera, Stefano Pioli sta studiando la miglior formazione possibile. Due le possibilità: classico 4-4-2 o 4-4-1-1 con Hakan Calhanoglu dietro Zlatan Ibrahimovic. Per i dettagli guarda la video news.

