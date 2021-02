DERBY: Pioli, la probabile formazione di Milan-Inter / News

Domani non è un giorno come tutti gli altri, domani è il giorno del Derby, di Milan-Inter, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida di alta classifica, a cui entrambe le squadre arrivano con grande voglia. Nerazzurri che vivono un ottimo momento, rossoneri leggermente in calo, ma vogliosi di rivalsa. Per l’Inter nessuna assenza particolarmente pesante, il Milan si presenta quasi al completo, ma ancora senza Ismael Bennacer. Assenti per infortunio anche Brahim e Mario Mandzukic. Nella video news scopriamo la probabile formazione che Stefano Pioli schiererà domani pomeriggio.

