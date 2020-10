DERBY: Pioli, la probabile formazione di Inter-Milan / News

VIDEO MILAN NEWS – Due giorni circa e poi sarà finalmente il momento di Inter-Milan. Un’attesa durata due settimane, vista la sosta per le Nazionali. Due settimane in cui è successo di tutto per quanto riguarda le assenze. L’Inter ha perso sei giocatori per Coronavirus e non giocheranno il Derby, mentre il Milan ha riaccolto Zlatan Ibrahimovic e il capitano Alessio Romagnoli, ma ha perso per strada Matteo Gabbia, anche lui contagiato da Covid-19 e non è riuscito a riavere Ante Rebic. Alla luce di tutto ciò, nella video news ecco la probabile formazione scelta da Stefano Pioli per i rossoneri.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>