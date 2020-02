VIDEO MILAN – Non dovrebbe farcela Samir Handanovic, portiere nerazzurro, per il Derby: ha una frattura al mignolo della mano sinistra. Fino all’ultimo si proverà a recuperarlo, ma Antonio Conte è concentrato anche su tutto il resto della formazione. Non è infatti l’unico dubbio del tecnico pugliese. Per tutte le ultime sull’undici nerazzurro per Inter-Milan, guarda il video.

