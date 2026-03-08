PIANETAMILAN i nostri video Derby Milan-Inter, Leao può fare molto male ai nerazzurri: l’analisi
MILAN-INTER
Derby Milan-Inter, Leao può fare molto male ai nerazzurri: l’analisi
Derby Milan-Inter, Leao può essere la chiave per Massimiliano Allegri nella sfida contro Chivu. Ecco l'analisi di Gazzetta.it
Derby Milan-Inter, Allegri gioca ancora una volta con la coppia Leao-Pulisic in attacco. Secondo Gazzetta.it Leao potrebbe fare molto male alla difesa dei nerazzurri. Ecco l'analisi video de la rosea.