Milan-Inter 0-2: “Calabria e Tonali, deludono i cuori rossoneri” | VIDEO

Il derby Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League disputatasi mercoledì sera a 'San Siro', è terminato 0-2 per i nerazzurri con i gol di Edin Dzeko all'8' e Henrikh Mkhitaryan all'11'. In occasione delle reti della squadra di Simone Inzaghi, errori difensivi di Davide Calabria e Sandro Tonali. Ironia della sorte, proprio due tra i maggiori cuori rossoneri nel team di Stefano Pioli. Il quale, però, deve ancora continuare a credere nella rimonta e nella qualificazione in finale di Champions. Nel video il commento di Marco Pasotto per 'GazzettaTV'