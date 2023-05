Milan-Inter 0-2, Capello: “Pioli non trova le contromisure” | VIDEO

Fabio Capello, opinionista per 'Sky Sport', ha parlato al termine del derby Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League. Il video

Fabio Capello, ex allenatore rossonero negli anni Novanta e oggi opinionista per 'Sky Sport', ha parlato al termine di Milan-Inter, il derby di Milano disputatosi mercoledì sera a 'San Siro', valevole per l'andata delle semifinali di Champions League e finito 0-2 per la squadra di Simone Inzaghi con i gol di Edin Dzeko (8') e Henrikh Mkhitaryan (11'). A suo giudizio, Stefano Pioli, tecnico del Diavolo, non riesce ancora a trovare le adeguate contromisure contro i cugini cittadini. Le dichiarazioni di Capello nel video