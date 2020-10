VIDEO MILAN NEWS – Poco fa si è conclusa Inter-Milan, quarta giornata di Serie A. Una grande vittoria rossonera per 2-1, che pone il Diavolo in cima alla classifica da solo, a punteggio pieno. Non vinceva il Derby dal gennaio 2016, in casa dell’Inter addirittura dal 2010. Tiziano Crudeli, giornalista tifoso rossonero, pensa in grande. Nella nostra video news la reazione di Crudeli al Derby.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>