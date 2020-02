DERBY: la preview del match Inter-Milan / Video News

VIDEO MILAN – Il conto alla rovescia continua e si avvicina allo zero. Quasi tutto pronto per il Derby di domenica sera. Inter-Milan è sempre una partita speciale e ultimamente i rossoneri hanno tradizione negativa. Non vincono da più di quattro anni e soprattutto non vincono in casa dell’Inter da quasi dieci anni. Era il primo Derby di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Nella video news, la preview del prossimo Derby.

