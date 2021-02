DERBY: la presentazione del match Milan-Inter / News

Erano dieci anni che il Derby non aveva questo valore. Domani pomeriggio, alle 15:00, si gioca Milan-Inter, quarta giornata del campionato di Serie A. Sfida tra le prime due in classifica, con i rossoneri che potrebbero tornare in testa e nerazzurri che cercano l’allungo. All’andata il Milan ha vinto grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, con il gol di Romelu Lukaku che ha accorciato le distanze. L’Inter arriva da grande favorita, visto l’ultimo periodo e il recente sorpasso in classifica, ma il Milan vuole farsi valere. Una partita sempre molto affascinante e piena di emozioni. Nella video news la presentazione del match.

