Derby, la carica dei tifosi rossoneri a Milanello prima di Milan-Inter / Video

Domani si giocherà il Derby, uno dei più attesi della storia recente e forse dell’intera storia. Milan-Inter è alle porte, oggi è giornata di vigilia e i tifosi rossoneri, che domani non potranno essere a San Siro per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A (si gioca ancora a porte chiuse causa Covid-19), si sono presentati in massa a Milanello per dare la carica giusta alla squadra. Tanti cori e uno striscione: “90 minuti all’assalto: il Derby si vince!” Sono circa in 300 a Milanello. Guarda la video news per tutte le immagini.

