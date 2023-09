Tassotti: “Il gol di Hateley nel derby? Speciale: ecco perché” | VIDEO

Mauro Tassotti, ex giocatore rossonero, ha parlato del gol segnato, di testa, da Mark Hateley in un derby tra Milan e Inter del 1984

Il 28 ottobre 1984 il Milan vinse il derby di Milano battendo l'Inter per 2-1. La rete decisiva fu segnata dal centravanti inglese Mark Hateley, di testa: un gol rimasto iconico. Mauro Tassotti, ex grande calciatore rossonero, ha spiegato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', in quest'intervista video, perché quel gol è rimasto impresso nella memoria dei milanisti, che lo considerano speciale