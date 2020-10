Derby Inter-Milan sui social: ecco i ‘meme’ più divertenti (Video)

Derby Inter-Milan, i ‘meme’ più divertenti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – I social, si sa, sono un posto fantastico. Basta un episodio curioso per scatenare la creatività di migliaia di utenti. Come succede per qualsiasi cosa, lo stesso è accaduto anche in occasione del derby Inter-Milan, vinto dai rossoneri per 2-1 grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Ma quali sono stati i ‘meme’ più divertenti del web? Da Kolarov nuovo acquisto rossonero a Will Smith che guarda estasiato la classifica de Diavolo la scelta è tanta…

A PROPOSITO DI SOCIAL, ECCO L’ULTIMA TROVATA DI IBRA >>>