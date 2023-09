Derby Inter-Milan, ecco chi vince la gara social | VIDEO

Il Derby di Milano non si esaurisce sul campo: uno sguardo confronto social tra Inter e Milan in vista della stracittadina

Oggi è il giorno del derby tra Inter e Milan. Una sfida attesa da molti tifosi nel Mondo. Non solo in campo, nerazzurri e rossoneri si sfidano anche sui social. Il Milan, che mette insieme poco meno di 70 milioni di follower sui canali più diffusi. L'Inter si ferma a 65 milioni. Nello specifico i rossoneri dominano su Twitter (o X): 8,5 milioni di follower contro i 3 milioni nerazzurri. Su Facebook discorso opposto: per l'Inter 31 milioni di seguaci contro i 27 per i rossoneri. Ecco il video dei colleeghi di Gazzetta TV