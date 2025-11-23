PIANETAMILAN i nostri video VIDEO, derby Inter-Milan: pullman rossonero arrivato a ‘San Siro’ | PM News
VIDEO, derby Inter-Milan: pullman rossonero arrivato a ‘San Siro’ | PM News
00:30
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per il derby Inter-Milan! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milanoe. Alle ore 20:45 tutti in campo per il derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi