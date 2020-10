Derby Inter-Milan, Pioli: “Contento di Leao, ha le qualità per ‘strappare'” (Video)

Pioli contento di Rafael Leao

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Dopo una fase di incertezza sul sostituto di Ante Rebic, Stefano Pioli ha deciso di gettare nella mischia Rafael Leao per il derby Inter-Milan. Una soluzione che, con il senno di poi, si è rivelata più che azzeccata. Il portoghese si è dimostrato una spina del fianco per la difesa nerazzurra, specie per Danilo D’Ambrosio, con cui condivideva la stessa fascia. Leao è stato autore di un pregevole assist proprio dopo aver dribblato il difensore interista, superato con facilità grazie alla sua proverbiale velocità. L’allenatore rossonero, nel post-partita, ha elogiato le qualità del suo giocatore con queste parole.

