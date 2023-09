Derby Inter-Milan, Di Caro sicuro: “Nerazzurri favoriti” | VIDEO

Andrea Di Caro, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato del derby tra Inter e Milan che ci sarà il prossimo sabato 16 settembre

Il campionato di Serie A 2023-2024 si ferma per una settimana: ora è il turno delle Nazionali. Sono due le squadre in vetta, a punteggio pieno (9 punti) dopo tre partite: si tratta delle due milanesi. L'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli, si ritroveranno dinanzi nel derby di Milano alla ripresa delle ostilità, sabato 16 settembre alle ore 18:00 a 'San Siro'. Andrea Di Caro, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', parla in questo video del momento delle due milanesi e spiega perché, a suo parere, sono favoriti i nerazzurri