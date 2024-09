Derby Inter-Milan, la Curva Sud: “Da una vita lo cantiamo …” | PM Video

La Curva Sud rossonera ha intonato un coro fuori dallo stadio San Siro in vista del derby Inter-Milan di questa sera alle ore 20:45

La Curva Sud è giunta da pochi minuti a 'San Siro'. Ecco il corteo. Alle ore 20:45 tutti in campo per il derby Inter-Milan, partita valida per la 5^ giornata della Serie A 2024-2025. Ecco, dunque, l'arrivo dei tifosi del Diavolo allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi