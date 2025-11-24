Stefano Agresti, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato in questo video il derby Inter-Milan. Focus sui portieri

Stefano Agresti, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato in questo video il derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 0-1 per il Diavolo con un gol di Christian Pulisic al 54'. Focus sui portieri: secondo Agresti, protagonisti Yann Sommer (in negativo) e Mike Maignan (in positivo). A portieri invertiti, per lui, l'esito della stracittadina sarebbe stato ben diverso