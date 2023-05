Derby Inter-Milan 1-0, tutti i volti della delusione rossonera | VIDEO

Inter-Milan 1-0 a 'San Siro' con gol di Lautaro Martínez al 74'. In finale di Champions League vanno i nerazzurri. Derby amaro per il Diavolo

Ieri sera, a 'San Siro', l'Inter di Simone Inzaghi ha battuto per 1-0 il Milan di Stefano Pioli grazie ad un gol di Lautaro Martínez al 74'. Ennesimo derby vinto dai nerazzurri in questa stagione: questo vale l'accesso alla finale di Champions League a Istanbul, Turchia, per il prossimo sabato 10 giugno. Serata amara, al contrario, per il Diavolo, che si ferma in semifinale. Nel video di 'GazzettaTV', dunque, ecco tutti i volti della delusione rossonera