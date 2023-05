Inter-Milan 1-0, le reazioni social al derby di Champions League | VIDEO

L'Inter ha vinto il derby contro il Milan per 1-0 ieri sera a 'San Siro' conquistando la finale di Champions League. Ecco le reazioni social

L'Inter di Simone Inzaghi ha battuto, ieri sera a 'San Siro', il Milan di Stefano Pioli per 1-0. Rete decisiva di Lautaro Martínez al 74'. I nerazzurri, così, si sono qualificati per la finale di Champions League proprio a discapito dei rossoneri, già superati 0-2 nel derby di andata. Ecco, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', le reazioni social dei tifosi per la partita