“Il Milan riparte da Leao. Poi acquisti e rinforzi in panchina” | VIDEO

Milan sconfitto ancora dall'Inter nel derby ed eliminato dalla Champions League. Il futuro si chiama Rafael Leao e tanto calciomercato

Ieri sera, a 'San Siro', l'Inter di Simone Inzaghi ha battuto il Milan di Stefano Pioli per 1-0, eliminando il Diavolo dalla Champions League. Nerazzurri in finale, rossoneri a casa. Luca Bianchin, inviato allo stadio di Milano per 'La Gazzetta dello Sport', ha fatto il punto della situazione in casa del Diavolo. Spiegando come i rossoneri dovranno ripartire dal rinnovo del contratto di Rafael Leao per poi rinforzare la squadra in maniera adeguata. Tanto tra i titolari quanto tra le alternative. Il video con le sue impressioni