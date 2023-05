Derby Inter-Milan 1-0, Inzaghi: “Ci renderemo conto che …” | VIDEO

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato al termine del derby Inter-Milan nel post-partita di 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

L'Inter di Simone Inzaghi ha battuto per 1-0 il Milan di Stefano Pioli nel derby disputatosi ieri sera a 'San Siro'. Il gol di Lautaro Martínez al 74' ha deciso la semifinale di ritorno di Champions League e spedito, di fatto, i nerazzurri alla finale di Istanbul. Raggiante, al termine del match, il tecnico nerazzurro. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni in conferenza stampa in questo video