Derby Inter-Milan 1-0, il gol decisivo di Lautaro Martínez | VIDEO

L'Inter è in finale di Champions League. Battuto 1-0 il Milan nel derby di semifinale. Rete decisiva di Lautaro Martínez al 74'. Il video

Il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League, è terminato 1-0 per i nerazzurri. Gol decisivo di Lautaro Martínez al 74'. La squadra di Simone Inzaghi vola in finale di Istanbul; nulla da fare per i rossoneri di Stefano Pioli. Ecco, dunque, nel video di 'GazzettaTV', le immagini della rete della vittoria dell'Inter siglata dal 'Toro' argentino, vera e propria bestia nera del Diavolo