Derby Inter-Milan 1-0, gol e highlights di Champions League | VIDEO

Gol e highlights del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Decisiva una rete di Lautaro Martínez al 74'. Il video

Ieri sera, a 'San Siro', l'Inter di Simone Inzaghi ha vinto nel derby di Milano contro il Milan di Stefano Pioli per 1-0. Decisiva una rete del 'Toro' argentino, Lautaro Martínez, al 74'. Con questo successo, e in virtù anche di quello dell'andata, i nerazzurri si sono qualificati per la finale di Champions League, in programma a Istanbul il prossimo sabato 10 giugno. Vediamo, dunque, gol e highlights della semifinale di ritorno Inter-Milan nel video di 'Sky Sport'