Inter-Milan 1-0: “Nessuna epurazione, ma squadra da rinforzare” | VIDEO

Stefano Barigelli, direttore de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato del derby Inter-Milan di 'San Siro' e del futuro dei rossoneri

Ieri sera, a 'San Siro', vittoria dell'Inter di Simone Inzaghi per 1-0 contro il Milan di Stefano Pioli nella semifinale di ritorno di Champions League. Rete decisiva di Lautaro Martínez al 74' e nerazzurri in finale del torneo, il prossimo sabato 10 giugno a Istanbul. Momento nero, dunque, per il Diavolo che, oltre alla beffa subita nei due EuroDerby, rischia anche di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions. Per Stefano Barigelli, direttore de 'La Gazzetta dello Sport', però, non è tutto da buttare in casa rossonera: il video