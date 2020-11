DERBY: il primo gol di Ibrahimovic in Inter-Milan / News

VIDEO MILAN NEWS – Sono passate due settimane, ma non è mai troppo tardi per rigodersi il Derby vinto. È anche cosa buona ricordare ogni tanto che stavolta Inter-Milan è finita 1-2. Mattatore assoluto della sfida ovviamente Zlatan Ibrahimovic, ancora una volta decisivo nella stracittadina, ancora una volta a segno sotto la curva dei tifosi interisti, anche se vuota. In questa video news rivediamo il primo gol dello svedese, arrivata in modo simile a quella del 2010, ma stavolta ha dovuto ribadire in rete il rigore dopo la parata di Samir Handanovic. Ecco le immagini.

